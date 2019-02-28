Зеленский высказался за продолжение сотрудничества с МВФ

Украине необходимо продолжать сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ). Такое заявление 23 февраля сделал кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на встрече с постоянным представителем МВФ в стране Йостой Люнгманом.

«Владимир Зеленский отметил важность продолжения такого сотрудничества для дальнейшего улучшения экономической ситуации в стране, притока инвестиций и повышения стандартов жизни граждан», — пишет в четверг, 28 февраля, «команда Зеленского» в Facebook.

С 2015 года Международный валютный фонд оказывает Украине финансовую помощь в обмен на преобразования в стране. 19 октября 2018 года МВФ договорился с украинскими властями об условиях запуска нового соглашения «стенд-бай» (Stand-By, SBA) сроком на 14 месяцев. Предполагается, что Киев получит от кредиторов около $3,9 млрд.

20 февраля стало известно о падении рейтинга Зеленского она 5%. Несмотря на это, он все еще остается самым популярным претендентом на пост главы.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы президента состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.