Тимошенко вышла на 2-е место в президентском рейтинге

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко смогла обойти Петра Порошенко в новом рейтинге кандидатов на выборах в президенты Украины и заняла вторую позицию, однако на первом месте все еще остается Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные на сайте Института анализа и прогнозирования.

Сейчас за Зеленского готовы проголосовать 25,2% респондентов, за Юлию Тимошенко — 17,9%, а за действующего президента Украины Петра Порошенко — 15,4%. Замыкает четверку лидеров один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко с результатом 13,8%.

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко занимают пятую и шестую строчку с результатами 7% и 4,9%. Все остальные кандидаты набрали около 2% и меньше.

В исследовании принимали участие жители всех регионов Украины. Общее число респондентов составило 2,5 тыс. человек от 18 лет.

По данным опроса украинского центра социальных исследований «София», проведенного с 20 по 26 февраля, Порошенко скатился на третью позицию с результатом 12,1%. Первое место в рейтинге занимает Владимир Зеленский — 18,3%. На второй строчке Юлия Тимошенко с 15,4%. Юрий Бойко занял четвертую позицию, набрав 11,2%.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.