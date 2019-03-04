Тимошенко спела песню «Червона рута» в музее в Черновцах

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко спела песню «Червона рута» во время посещения музея Владимира Ивасюка в Черновцах. Об этом она написала в понедельник, 4 марта, на своей странице в Facebook.

«Сегодня Владимиру Ивасюку исполнилось бы 70 лет. Но ему 30. Навсегда… «Червона рута» — песня всей Украины. В ней потрясающая сила, от которой появляются слезы, радость и гордость. Песня, которая способна пробудить в человеке самое лучшее и важное», — отметила кандидат в президенты.

Ранее 4 марта сообщалось, что Тимошенко выступает за возобновление переговоров с Россией о нормализации отношений в случае своей победы на выборах президента Украины.

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая.

Согласно данным украинского центра социальных исследований «София», первую позицию в президентском рейтинге занимает Владимир Зеленский — за него готовы отдать свои голоса 18,3% опрошенных. На второй строчке глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 15,4%. Третье место у Петра Порошенко — 12,1%. Замыкает четверку лидеров один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 11,2%.