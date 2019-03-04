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Наблюдателей из Германии не допустили на выборы президента Украины

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Фото: ТАСС/Анна Марченко
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Власти Украины отказали в аккредитации в качестве наблюдателей многим представителям немецкой политической партии «Левые». Об этом рассказал агентству «РИА Новости» в понедельник, 4 марта, глава партии в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер.

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«Аккредитация общественных и государственных наблюдателей идет очень жестко и замедленно. Со стороны Украины нет никакой поддержки, чтобы наблюдатели из Германии принимали участие», — заявил он.

По словам Маурера, Украина опасается, что в числе представителей из Германии на выборы могут приехать немецкие политики и общественники, имеющие пророссийскую позицию.

28 февраля вступил в силу закон о запрете российским наблюдателям принимать участие в выборах на Украине. Указ был подписан президентом страны Петром Порошенко.

РФ отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ в аккредитации россиян станет нарушением стандартов организации.

21 февраля делегация России на Парламентской ассамблее ОБСЕ не позволила принять рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств под предлогом конфликта интересов.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта, за высший государственный пост будут бороться 44 кандидата, что является рекордным числом в современной истории страны.

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