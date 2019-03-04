Прямой эфир
Сюжет:

Тимошенко выступает за возобновление переговоров с Россией

0
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко выступает за возобновление переговоров с Россией о нормализации отношений в случае своей победы.

Игра в обороне: предвыборная кампания Порошенко тонет в скандалах
Глава государства ворует шапки и отбивается от обвинений в коррупции

Как рассказали «Известиям» источники в партии «Батькивщина», политик убеждена, что Украине необходимо вернуть взаимодействие с РФ «в рабочее русло». «Украина должна идти европейским путем. Но без налаживания нормальных отношений с Россией это не удастся», — сказал один из собеседников.

По словам другого источника, если Тимошенко станет президентом, Киев не изменит курс на евроатлантическую интеграцию, но «выравнивание отношений с Москвой без сдачи украинского суверенитета и территориальных уступок крайне важно для конечной цели — вливания в Европу».

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что говорить о том, насколько Тимошенко готова к переговорам с Москвой, пока рано. Многое будет зависеть от результатов выборов и положения дел на момент вступления нового президента в должность.

Подробнее — в материале «Известий»:

Прийти на мировую: украинские кандидаты готовятся к диалогу с Москвой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Националисты призвали посадить в тюрьму Порошенко после марша в Киеве
В раде захотели проверить источники финансирования партии Тимошенко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017