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Медведев рассказал о нарушениях в предвыборной кампании на Украине

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Фото: ТАСС/Анна Марченко
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в преддверии визита в Софию дал интервью болгарской газете «Труд», в котором рассказал о нарушениях в ходе предвыборной кампании на Украине.

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По его словам, она проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм, в том числе тех, которыми руководствуются европейские страны. Премьер подчеркнул, как важно, чтобы победа на выборах была честной и нефальсифицированной.

Также Медведев отметил, что в результате грязной избирательной кампании российские власти на данный момент не видят, с кем впоследствии можно будет вести разговор, но готовы к дальнейшему диалогу, если Украина будет в нем заинтересована.

Кроме того, премьер заявил, что запрет российским наблюдателям следить за выборами на Украине говорит о том, что нынешним властям есть что скрывать, а закрытие под надуманным предлогом украинских избирательных участков в России является ущемлением прав граждан.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая.

Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС) от 25 февраля, главным претендентом на победу является Владимир Зеленский (26,4% голосов). За ним следуют действующий лидер Украины Петр Порошенко (18%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,8%).

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