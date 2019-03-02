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Тимошенко пообещала вернуть деньги вкладчикам Сбербанка времен СССР

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Фото: РИА Новости
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Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала вернуть вкладчикам Сбербанка СССР все их сбережения. Об этом сообщила пресс-служба партии.

На встрече с избирателями политик напомнила, что во времена ее премьерства на территории страны начался процесс возвращения населению сбережений. При этом деньги смогла получить лишь часть людей, так как затем проект закрыли власти, пишет «РИА Новости».

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Первая волна компенсационных выплат правительством Тимошенко прошла в 2008 году. Украинский Ощадбанк проводил инвентаризацию граждан, которые претендовали на компенсации, на основании отдельного закона. Однако 1 января 2009 года он утратил силу.

В 2012 году бывший президент Украины Виктор Янукович поручил обеспечить до конца года выплату компенсации вкладчикам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. гривен (около $125 по курсу того года) на одного человека. Выплаты смогли получить 5,3 млн жителей страны.

В рейтинге кандидатов в президенты по сумме денежных активов Тимошенко занимает 16-ю строчку. Возглавляет список действующий лидер Петр Порошенко, активы которого составляют 37% от общей суммы активов всех 44 кандидатов.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС) от 25 февраля, 26,4% украинцев готовы проголосовать за кандидата от «Слуги народа» Владимира Зеленского, 18% — за Порошенко и 13,8% — за Тимошенко.

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