Медведчук оценил планы Порошенко, Тимошенко и Зеленского по Донбассу

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает нереальными планы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он заявил в беседе с телеканалом «112 Украина».

«Если начать анализировать план, который предлагает действующий президент Петр Порошенко… то он, естественно, говорит о безальтернативности Минских соглашений», — сказал Медведчук.

Он раскритиковал слова Порошенко о том, что Минские соглашения должны быть выполнены «на наших условиях». «Во-первых, непонятно, о чем идет речь, а во-вторых, можно говорить о том, что у него уже была возможность это сделать», — заявил политик.

Медведчук также добавил, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский отказываются признавать Минские соглашения, поскольку они, по их словам, «ничего не значат». Они также призывают вернуться к Будапештскому меморандуму. «Это неправильно, более того, несостоятельно», — сказал Медведчук, добавив, что Будапештский меморандум не имеет отношения к конфликту в Донбассе.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией и по факту гарантирует Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, доставшегося ему после распада СССР.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона не признали новую власть, которая сменилась в стране в феврале, и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик.

Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в апреле 2018 года сменив ее на операцию объединенных сил.