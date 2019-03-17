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В Новой Зеландии увеличат число полицейских патрулей в городах

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Фото: Depositphotos
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Полиция Новой Зеландии увеличит число патрулей в городах страны, говорится в заявлении правоохранителей, опубликованном в Twitter.

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Жители страны после теракта захотят вернуться к обычной жизни, роль полиции в том, чтобы обеспечить это, отмечается в документе.

«Поэтому жители Крайстчерча увидят, что присутствие полиции стало заметным: на улицах, около организаций, школ и в воздухе», — пояснили в полиции.

Присутствие полиции увеличат по всей стране, добавили правоохранители, по соображениям безопасности.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерче и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. По последним данным, жертвами атаки стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще более 40 госпитализированы с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом.

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