Один из новозеландских террористов работал фитнес-тренером

Австралиец Брентон Таррант, напавший на мечети в Новой Зеландии, работал инструктором по фитнесу в городе Графтоне. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает портал ABC.

По словам администратора фитнес-клуба Трейси Грей, он был предан тому, чем занимался, и в том числе проводил групповые занятия для детей. «Я думаю, что-то изменилось в нем за те годы, которые он провел за границей», — отметила она.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии было совершено 15 марта. Происходящее один из боевиков снимал на камеру и транслировал видео в cети.

По последним данным, жертвами атаки стали 49 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них попал на видео. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Известно, что одному из задержанных полиция предъявила обвинение в убийстве. Этому человеку более 20 лет, его имя пока не сообщается.