Острое блюдо: бюджетный корейский седан притворился суперкаром

Об острые фары обновленной Hyundai Elantra, кажется, можно порезаться. Без изысков треугольные, как у какого-нибудь мелкосерийного суперкара, светодиодными стрелами они глубоко вонзаются в решетку радиатора. Что еще изменилось в обновленном седане и как он выдержал дороги Карелии, рассказывают «Известия».

Даешь угла

По-видимому, у дизайнеров, работавших над рестайлингом Elantra , отобрали все чертежные инструменты, кроме угольника. Получилось, как в стихотворении советского поэта: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Внутрь треугольника вписаны четыре кубика светодиодных фар — кажется, у кого-то геометрия была любимым предметом в школе.

Hyundai До 100 км/ч автомобиль с мотором 1,6 и «автоматом» разгоняется за 11,6 с, а с мотором 2,0 — за 9,9 секунды. Машины с «механикой» быстрее на 0,5–1,0 секунды Фото: Hyundai

Строго по угольнику вычерчены причудливый контур решетки радиатора, граненый бампер и противотуманки — опять треугольные. Сзади геометрии меньше: светодиодные молнии в фонарях, площадка под номер в бампере. Да, номер больше не крепится на крышку багажника — плачьте, таксисты.

На капоте прибавилось граней, крышка багажника тоже новая, но кузов не изменился и его плавные обводы не очень гармонируют с остроугольным рестайлингом. Elantra дистанцировалась от «Соляриса», но и на другие модели Hyundai она непохожа. Впрочем, с конкурентами ее теперь тоже не спутать — и это можно записать седану в плюс.

К чему такие рискованные дизайнерские эксперименты? Дело в том, что для Hyundai Elantra — это всё равно, что Corolla для Toyota. Конечно, объемы продаж не сопоставимы, но за 25 лет корейский седан разошелся тиражом 12 млн. Самая популярная модель Hyundai должна быть и самой заметной. Тем более что на той же платформе Kia запустила новый Cerato — яркий и неплохо оснащенный седан. Пусть это и родня, но конкуренцию никто не отменял.

Углепластик и гугл-карты

Внутри автомобиль постарались сделать более нарядным — теперь передняя панель не только формой напоминает «сонатовскую», но еще и качеством материалов. Более качественный серебристый пластик, аккуратные ручки и кнопки.

Hyundai_Elantra_statics-46 Габариты Hyundai Elantra: 4620×1800×1450 мм, колесная база: 2700 мм. Дорожный просвет: 150 миллиметров Фото: Hyundai Hyundai_Elantra_details-19 Полностью светодиодные фары — особенность максимальной комплектации Elegance Фото: Hyundai Hyundai_Elantra_details-17 Диски диаметром 17 дюймов выглядят эффектно и не ухудшают плавность хода. Но придется раскошелиться на максимальную комплектацию и пакет Style Фото: Hyundai Hyundai_Elantra_details-4 Фонари со светодиодами — это тоже пакет Style Фото: Hyundai Hyundai_Elantra_details-14 Кнопка открывания багажника спрятана в логотипе Фото: Hyundai Hyundai_Elantra_interior-82 Сиденья складывают из багнажника. Объем отделения — 458 литров Фото: Hyundai Hyundai_Elantra_interior-85 Докаткой комплектуется только базовый седан, у остальных машин она полноразмерная Фото: Hyundai

Жаль, что на этом дизайнеры не остановились и щедро добавили деталей под углепластик. В недорогом седане С-класса такой декор выглядит неуместно, да и с настоящим углепластиком его точно не спутаешь. Странно, что при таком подходе подоконники дверей так и остались жесткими. Из мягкого материала выполнен только верх панели.

Интерьер, на мой взгляд, получился аляповатым — синяя подсветка, обилие материалов разной фактуры и качества. Яркого семидюймового тачскрина нет только в базовой версии, своей навигации Elantra лишена, но зато мультимедийная система поддерживает смартфоны на базе Android и iOS. Значит, можно вывести на экран гугл-карты.

Знакомые ноты

Багажная крышка теперь открывается нажатием на потайную кнопку в шильдике — совсем, как у «Сонаты». Да и без этого между машинами легко провести аналогии — каждая в своем классе предлагает просторный задний ряд, вместительный, но без особых удобств багажник.

Плюс хорошее оснащение: в компактной Elantra всё по-взрослому, есть даже память настроек водительского сиденья. Вот только доступна эта опция только в том случае, если вы выбрали самую дорогую комплектацию и докупили для нее все имеющиеся пакеты.

Hyundai Фото: Hyundai

В остальных случаях придется довольствоваться сиденьем с ручными настройками и даже без регулировки поясничного подпора. Последней, кстати, не хватает, и это, наверное, единственный минус плотного, с неплохой боковой поддержкой кресла.

Погода подыграла компании Hyundai. В Карелии случилась аномальная оттепель и сняла вопросы к комплекту зимних опций. А он у Elantrа неполный: в списке отсутствуют электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателей, дополнительный отопитель салона. В итоге даже обогрев руля — он как раз есть уже в начальных комплектациях — мне не пригодился.

Испытание Карелией

Отправить седан на ажурных 17-дюймовых колесах в карельскую глушь — поступок самоуверенный. Асфальт и так не везде ровный, да еще и местами в наледи. Попалась и кочковатая грунтовка — в объезд строительства шоссе.

В подвеску и кузов Elantrа внесли минимальные изменения, чтобы снизить уровень вибраций. Не припомню, чтобы дорестайлинговая машина так хорошо шла по разбитой дороге. Подвеска отмечает мелочи, но при этом хорошо переваривает ямы и гребенку. Вот тебе и городской седан. Скорость на грунтовке ограничивают камешки, звонко барабанящие по аркам.

Hyundai_Elantra_interior-2 Салон, помимо черного, может быть серым или бежевым Фото: Hyundai Hyundai_Elantra_interior-17 Круиз-контроль есть уже в базовой комплектации Фото: Hyundai Hyundai_Elantra_interior-33 Декор под углепластик выглядит спорно Фото: Hyundai Hyundai_Elantra_interior-54 Беспроводная зарядка для смартфона доступна в максимально комплектации Фото: Hyundai Hyundai_Elantra_interior-32 Клавиша Drive Mode есть только у 2-литровых машин, она переключает ездовые режимы Фото: Hyundai Hyundai_Elantra_interior-35 На заднем ряду просторно, есть дополнительные воздуховоды и подогрев сидений Фото: Hyundai Hyundai_Elantra_interior-34 Кожаный салон доступен в пакете Style... Фото: Hyundai Hyundai_Elantra_interior-68 ... как и оптитронная приборная панель Фото: Hyundai Hyundai_Elantra_interior-79 На экран мультимедийной системы можно вывести гугл-карты со смартфона Фото: Hyundai

При этом комфорт не нанес ущерб управляемости — Elantra охотно реагирует на поворот руля. Прямую она также держит неплохо, но ощутимо реагирует на резкие порывы ветра. В спортрежиме руль излишне тяжелеет, но это способ связки двухлитрового мотора (150 л.с.) и шестиступенчатого «автомата». Без этого автомобиль набирает скорость плавно и неспешно. Тормоза резковаты, но замедляют седан уверенно.

Тише едешь

Базовый силовой агрегат 1,6 (128 л.с.) хотя и проигрывает в паспортном разгоне около полутора секунд, везет машину на удивление бодро. Отчасти из-за того, что у моторного отсека хорошая звукоизоляция — аналогические агрегаты конкурентов при интенсивном ускорении звучат громко, натужно и неспортивно. И создают ощущение, что разгон дается машине нелегко. А здесь ветер в стойках и шипованные шины громче звука мотора. Несмотря на то что двигатель 1,6 приходится подгонять, разница в расходе с двухлитровым мотором не такая большая и укладывается в литр на 100 км. А в среднем машины потребляют в районе 9–10 л.

В зависимости от двигателя у Elantra отличаются только передние пружины, а колеса на дюйм меньшего диаметра вроде бы должны сделать машину более комфортной. На самом деле такую Elantra больше трясет на гребенке, да и точность руления здесь хуже. Это аргумент, чтобы выбрать 2 л и 17-дюймовые колеса, пусть придется доплатить за кучу опций, без которых можно вполне обойтись.

Hyundai Фото: Hyundai

Цена рестайлинга

С рестайлингом цены выросли незначительно, в зависимости от комплектации автомобиль прибавил 5–30 тыс. рублей. При этом доплата за «автомат» и двухлитровый мотор уменьшилась — 35 и 30 тыс. соответственно.

Теперь Elantra стартует с 1 049 000, и за эти деньги автомобиль неплохо оснащен. В комплектации Start уже есть обшитый кожей руль, аудиосистема с Bluetooth, круиз-контроль, подогрев передних сидений, но диски самые простые штампованные, а подушек безопасности всего две.

В следующем уровне Base (1 120 000) есть мультимедийная система с камерой заднего вида подогрев руля, а к мотору 1,6 можно заказать «автомат». Самый же оптимальный, на мой взгляд, Active с двухзонным климат-контролем задними парковочными датчиками, легкосплавными колесами обойдется в 1 190 000 за машину с мотором 1,6 и «механикой».

Hyundai Фото: Hyundai

Самая дорогая версия с двухлитровым агрегатом, светодиодными фарами и подогревом задних сидений обойдется в 1 315 000. Дополнительно есть пакеты Style и Hight-Tech, добавляющие кожаный салон, 17-дюймовые колеса, сиденье водителя с электрорегулировкой и памятью, а также набор электронных помощников.