Touareg в снегу: немецкий кроссовер испытали холодом и бездорожьем

Большой полноприводный Touareg, названный в честь кочевников туарегов из Северной Африки, — знаковая модель для VW. В новом поколении внедорожника — все технические достижения немецкой марки. Не утратил ли этот автомобиль лучших качеств предшественника, разбирался Вячеслав Субботин.

Новый Touareg по многим параметрам превзошел своего предшественника. Салон оборудован роскошно, всё сделано удобно и эргономично, с заботой пассажирах. У кресла есть регулировка подушки сиденья, упора для ног, поясничного упора, функция массажа, не говоря уже о подогреве и вентиляции.

Первое, что бросается в глаза, — совершенно космическое оформление центральной консоли. Практически все важные функции управляются на экране мультимедиа. На центральном тоннеле и руле остались аналоговые кнопки, но их совсем немного.

На бампере нет никаких противотуманок. Высокотехнологичные матричные фары сами настраивают мощность света. При увеличении скорости пучок света начинает сужаться, чтобы фары пробивали ночную мглу как можно дальше. При повороте они дополнительно осветят обочину. Таким фарам не нужен дополнительный противотуманный свет, и если что и смущает, то только их цена.

На дверях Touareg и в проемах три ряда уплотнителей, поэтому внутри всегда тихо и чисто.

На большом заднем диване даже втроем свободно, и пассажиры не будут локтями толкать друг друга. В середине сидеть вполне удобно — несмотря на то что машина полноприводная, центральный тоннель невысокий.

Под капотом тестовой машины V-образный дизель, специально дефорсированный до 249 л.с., чтобы уложиться в выгодный налоговый диапазон. Столько же развивает двухлитровый бензиновый турбомотор, а еще один трехлитровый вариант развивает 340 л.с.

Сколько топлива расходует новый VW Touareg, как он едет по бездорожью и есть ли у него слабые места — разбирался «Минтранс».

Из полного выпуска программы вы узнаете, какая машина лучше всего подходит для «покатушек» в весеннем лесу? Кто лучше вгрызается в снег и грязь — китайцы, немцы, японцы или корейцы? И что в это время делают русские? Можно ли купить премиум-класс за миллион рублей?