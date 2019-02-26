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Volkswagen выпустит самую мощную версию Touareg

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В марте на Женевском автосалоне состоится мировая премьера самого мощного дизельного кроссовера в истории Volkswagen — Touareg V8 TDI.

Как сообщает 26 февраля пресс-служба немецкого брэнда, автомобиль получит 421-сильный турбодизельный мотор объемом 4,0 л. От 0 до 100 км/час машина сможет разогнаться за 4,9 с., а ее максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

В Европе покупатели смогут заказать автомобиль с двумя дизайн-пакетами отделки интерьера. Стандартное исполнение Elegance отличается преобладанием холодных, металлических оттенков, а Atmosphere — теплых, древесных. При этом дверные карты кроссовера, независимо от версии будут отделаны кожей.

В оснащение Volkswagen Touareg V8 TDI войдет пневмоподвеска, пакет освещения Light & Sight, 19-дюймовые колеса. Также автомобиль получит систему ночного видения и ассистент движения в пробках.

25 февраля сообщалось, что в Женеве Volkswagen представит «заряженную» версию компактного кроссовера T-Roc.

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