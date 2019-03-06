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США пообещали санкции третьим странам за взаимодействие с Венесуэлой

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Введение санкций в отношении третьих стран, ведущих дела с Венесуэлой, не исключили в Вашингтоне. Об этом во вторник, 5 марта, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

«Такого решения мы пока не приняли, но такая возможность остается», — цитирует его «РИА Новости».

Абрамс добавил, что решение США будет зависеть от поведения властей Венесуэлы.

3 марта глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что отдал приказ направить в Вашингтон список высших офицеров, чтобы властям США было проще вводить санкции.

4 марта Россия пообещала жестко реагировать на угрозы своим инвестициям в Венесуэле.

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