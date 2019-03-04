Россия пообещала жестко реагировать на угрозы своим инвестициям в Венесуэле

Москва обещала жесткую реакцию на попытки лишить российские компании инвестиций в Венесуэле. Об этом в понедельник, 4 марта, заявил посол РФ в Каракасе Владимир Заемский.

«Если же будут предприниматься попытки лишить российские компании вложений в экономику страны, будем реагировать на это самым жестким образом, подключая все имеющиеся средства международного права», — цитирует его «РИА Новости».

Заемский добавил, что все российские инвестпроекты в Венесуэле прошли согласования по законам республики и нормам международного права.

15 февраля лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо признал выгодными инвестиции России в экономику Венесуэлы.

При этом, по его мнению, российской стороне эти контракты не приносят пользы. Гуайдо связал это с кризисом, гиперинфляцией и сокращением добычи нефти.

1 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро решил закрыть лиссабонский офис нефтяной государственной компании PDVSA и перевести его в Москву. По мнению экспертов, это произошло из-за того, что американский рынок больше не является приоритетным для нефтегазовой отрасли Боливарианской Республики.