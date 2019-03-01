Эксперт объяснил перенос офиса венесуэльской нефтяной компании PDVSA в Москву

Решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро перевести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву связано с тем, что американский рынок больше не является приоритетным для нефтегазовой отрасли Боливарианской Республики. Такое мнение высказал в пятницу, 1 марта, член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.

По словам эксперта, раньше Венесуэла видела Соединенные Штаты главным рынком сбыта, но настало время, когда политика победила экономику.

«А учитывая плотное взаимодействие Каракаса и Москвы в нефтяной отрасли, перенос штаб-квартиры в Россию выглядит логично. Не думаю, что это навсегда, но на период смутного времени это вполне разумное решение», — цитирует Танкаева НСН.

Он отметил, что США до сих пор заинтересованы в венесуэльской нефти, потому что она очень низкого качества. При этом в Соединенных Штатах развитая технология нефтяной переработки и в то же время очень высокая себестоимость добычи сланцевой нефти.

«Поэтому выгодно подмешивать значительное количество дешевой венесуэльской нефти к американской и таким образом сдерживать рост цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке США», — объяснил Танкаев.

15 февраля США внесли в санкционный список пять граждан Венесуэлы: главу государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэле Кеведо, командующего президентской гвардией Иване Рафаэле Хернандесе Дала, руководителя венесуэльской нацразведки (SEBIN) Мануэле Рикардо Кристофере Фигуере, командующего Силами специальных действий (FAES) Рафаэле Энрике Бастардо Мендосе и первого комиссара Хильдемаре Хосе Родригесе Мукура.

Также были введены санкции в отношении крупнейшей в Венесуэле государственной нефтегазовой компании. Вашингтон запретил переводить ей средства от реализации нефти в Соединенных Штатах, где продается большая часть топлива, экспортируемого PDVSA. Также была заблокирована собственность компании на территории США.