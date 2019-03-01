Мадуро решил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил закрыть лиссабонский офис нефтяной государственной компании PDVSA и перевести его в Москву. Об этом сообщила вице-президент страны Делси Родригес.

«Я хотела бы заявить, что президент Николас Мадуро дал распоряжение лиссабонскому отделению PDVSA закрыть это отделение и перевезти офис в Москву», — сказала она по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает «РИА Новости».

Встреча венесуэльского вице-президента с главой российского внешнеполитического ведомства состоялась 1 марта в Москве. В ходе переговоров Лавров передал слова поддержки президента России Владимира Путина президенту Венесуэлы.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Белый дом в попытке госпереворота.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств. 12 февраля Лавров предостерег США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе от силового воздействия.

22 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и Панамериканской организации здравоохранения за помощь с лекарствами.