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США продлили санкции против Венесуэлы

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против Венесуэлы, введенных в рамках указа 2015 года. Об этом во вторник, 5 марта, сообщается в официальном уведомлении Белого дома, направленном в конгресс, передает ТАСС.

В документе отмечается, что ситуация в Венесуэле продолжает представлять чрезвычайную угрозу интересам Соединенных Штатов.

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Указ о введении санкций против Венесуэлы был принят 10 марта 2015 года администрацией бывшего президента США Барака Обамы. По существующему порядку, глава США ежегодно подписывает документ о продлении санкционного режима.

15 февраля стало известно, что США ужесточили ограничительные меры против Венесуэлы, внеся в санкционный список пять граждан республики. Речь шла о главе государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэле Кеведо, командующем президентской гвардией Иване Рафаэле Хернандесе Дала, руководителе венесуэльской нацразведки (SEBIN) Мануэле Рикардо Кристофере Фигуере, первом комиссаре Хильдемаре Хосе Родригесе Мукура и командующем Силами специальных действий (FAES) Рафаэле Энрике Бастардо Мендосе.

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты, Канада, Гватемала и еще ряд государств. Президент республики Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия и Куба и еще несколько стран.

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