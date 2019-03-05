Москвичей попросили парковаться подальше от деревьев 5 марта
Автовладельцев просят быть внимательными в связи с ухудшением погоды в Москве 5 марта. Об этом сообщил накануне сайт «Московского паркинга».
«По прогнозам метеорологов, 5 марта в столице ожидается усиление ветра до 17 м/с и небольшие осадки», — говорится в сообщении.
Кроме того, в организации посоветовали не ставить автомобили под деревьями и рекламными щитами.
18 февраля сообщалось, что в Ставрополе ввели режим ЧС из-за ураганного ветра, который за прошедшие сутки повалил 50 деревьев, повредил кровли нескольких социальных объектов и 40 линий электропередач.