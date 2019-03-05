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Москвичей попросили парковаться подальше от деревьев 5 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Автовладельцев просят быть внимательными в связи с ухудшением погоды в Москве 5 марта. Об этом сообщил накануне сайт «Московского паркинга».

«По прогнозам метеорологов, 5 марта в столице ожидается усиление ветра до 17 м/с и небольшие осадки», — говорится в сообщении.

Кроме того, в организации посоветовали не ставить автомобили под деревьями и рекламными щитами.

18 февраля сообщалось, что в Ставрополе ввели режим ЧС из-за ураганного ветра, который за прошедшие сутки повалил 50 деревьев, повредил кровли нескольких социальных объектов и 40 линий электропередач.

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