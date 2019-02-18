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Один человек пострадал в Ставрополе от ураганного ветра

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Женщина получила травмы в результате ураганного ветра в Ставрополе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее 18 февраля сообщалось, что в Ставрополе ввели режим ЧС из-за ураганного ветра, который за прошедшие сутки повалил 50 деревьев, повредил кровли нескольких социальных объектов и 40 линий электропередач. Кроме того, в результате разгула стихии оказались повреждены кровли двух зданий — школы № 11 и колледжа сервисных технологий и коммерции. Также пострадали два остановочных павильона, сообщает телеканал «Звезда». Отмечается, что максимальная скорость ветра была отмечена в Ставрополе и Александровске — 27 м/с.

В результате непогоды один человек получил травму: упавшее дерево на проспекте Карла Маркса зажало женщину, медики диагностировали у нее ушиб ноги и царапины лица. 

В ликвидации последствий ураганного ветра круглосуточно принимают участие 145 бригад по распилке поваленных деревьев, а также 25 бригад по санитарной очистке и 14 бригад энергетиков.

В краевой столице по согласованию с губернатором Владимиром Владимировым в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Вместе с тем, по словам чиновника, подача воды и газа в городах и селах не нарушена, серьезных перебоев с электричеством также не возникло. 17 февраля в региональном ГУ МЧС РФ предупреждали о резком усилении ветра до 30 м/с. 18 февраля, как пишет сайт kp.ru, в Ставрополе ожидается ветер не более 15–20 м/с. Ожидается дождь, который превратится из-за заморозков в снег, на дорогах образуется гололедица.

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