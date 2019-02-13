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В поселке возле Байкала введен режим ЧС из-за подтопления

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Фото: РИА Новости/Владислав Комяков
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Режим чрезвычайной ситуации введен в прибрежном байкальском поселке Култук в Иркутской области. Поднявшаяся в двух реках вода затопила приусадебные участки, сообщается 13 февраля на сайте регионального управления МЧС России.

«В результате промерзания русла рек Медлянка и Тиганчиха произошел выход воды на лед, с последующим подтоплением пониженных участков местности», — рассказали в ведомстве.

На затопленных участках проживают 63 человека, в том числе 21 ребенок.

В МЧС уточнили, что угрозы жизнедеятельности жителей поселка нет, эвакуация не требуется. Тем не менее для них подготовлен пункт временного размещения.

24 декабря 2018 года в Верхнебуреинском районе Хабаровского края частично обрушившаяся сопка заблокировала русло реки, перекрыв приток воды в Бурейское водохранилище. Это создало риск затопления населенных пунктов. 12 февраля стало известно, что военные специалисты свободного отряда Минобороны России завершили работы по ликвидации затора на реке Бурее.

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