В поселке возле Байкала введен режим ЧС из-за подтопления

Режим чрезвычайной ситуации введен в прибрежном байкальском поселке Култук в Иркутской области. Поднявшаяся в двух реках вода затопила приусадебные участки, сообщается 13 февраля на сайте регионального управления МЧС России.

«В результате промерзания русла рек Медлянка и Тиганчиха произошел выход воды на лед, с последующим подтоплением пониженных участков местности», — рассказали в ведомстве.

На затопленных участках проживают 63 человека, в том числе 21 ребенок.

В МЧС уточнили, что угрозы жизнедеятельности жителей поселка нет, эвакуация не требуется. Тем не менее для них подготовлен пункт временного размещения.

24 декабря 2018 года в Верхнебуреинском районе Хабаровского края частично обрушившаяся сопка заблокировала русло реки, перекрыв приток воды в Бурейское водохранилище. Это создало риск затопления населенных пунктов. 12 февраля стало известно, что военные специалисты свободного отряда Минобороны России завершили работы по ликвидации затора на реке Бурее.