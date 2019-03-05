Синоптики рассказали о потеплении и дожде во вторник в Москве

Потепление до +5 градусов и дождь ожидаются в Москве во вторник, 5 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит 3–5 градусов тепла, будет облачно, пройдет дождь.

Ветер днем южный, юго-западный, 5–10 м/с, местами порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление составит 727 мм ртутного столба.

В ночь на среду температура в столице может опуститься до -1 градуса, возможны небольшие осадки и образование наледи на дорогах.

4 марта в Гидрометцентре рассказали, что в Международный женский день в Москве и Подмосковье потеплеет до +8 градусов.