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Синоптики рассказали о потеплении и дожде во вторник в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Потепление до +5 градусов и дождь ожидаются в Москве во вторник, 5 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит 3–5 градусов тепла, будет облачно, пройдет дождь.

Ветер днем южный, юго-западный, 5–10 м/с, местами порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление составит 727 мм ртутного столба.

В ночь на среду температура в столице может опуститься до -1 градуса, возможны небольшие осадки и образование наледи на дорогах.

4 марта в Гидрометцентре рассказали, что в Международный женский день в Москве и Подмосковье потеплеет до +8 градусов.

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