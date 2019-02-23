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На Украине вознамерились «уничтожить миф об общности с русскими»

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Фото: РИА Новости
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Украинский Институт национальной памяти намерен приступить к «деколонизации» страны после завершения этапа декоммунизации. Об этом на пресс-конференции в субботу, 23 февраля, заявил директор учреждения Владимир Вятрович.

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Он отметил, что «имперские настроения» крайне популярны в южных регионах Украины — в Одессе, Николаеве, Херсоне.

«Отсюда надо и начать старт деколонизации, уничтожить легенды об общности украинцев и русских», — заявил Вятрович, которого цитирует «Украина.ру».

По его словам, институт намерен разработать специальный законопроект, за нарушение которого предлагается ввести уголовную ответственность. Вятрович подчеркнул, что в отношении «деколонизации» довольно трудно «найти какие-то аналоги, на которые могла бы опираться Украина».

Закон о декоммунизации был принят на Украине в мае 2015 года. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР. 

В мае 2018-го президент страны Петр Порошенко сообщил, что в рамках выполнения требований законопроекта за три года в стране снесли около 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину. При этом в ноябре глава Института национальной памяти Украины потребовал «быстро и решительно» декоммунизировать Крым и Донбасс.

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