Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович потребовал «быстро и решительно» декоммунизировать Крым и Донбасс, сообщает издание «Главред».

«Когда мы начинали декоммунизацию в Украине, нам тоже говорили, что этот процесс нужно растянуть на много лет, этого нельзя делать быстро. Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ», — заявил он.

По словам Вятровича, планы переименования объектов в Крыму уже подготовлены и утверждены в Верховной раде, однако они вступят в силу только в том случае, если полуостров перейдет под контроль Украины.

Он добавил, что речь идет о более семидесяти объектах, «значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымско-татарские названия».

Ранее в ноябре депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что все планы Киева по возвращению полуострова сродни фантастическим рассказам, их невозможно реализовать ни в нынешних условиях, ни в перспективе.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За возвращение региона в состав РФ высказались более 95% его жителей. Украинские власти не признали итогов голосования и по-прежнему считают Крым своей территорией.

Закон о декоммунизации, предполагающий переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, был принят на Украине в мае 2015 года. Спустя три года, в мае 2018-го, президент страны Петр Порошенко рассказал, что в рамках этой программы декоммунизации в республике снесли около 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину.