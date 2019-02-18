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Экс-мэр Киева пошутил про Кутузова и декоммунизацию Украины

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Фото: commons.wikimedia.org
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Бывший мэр Киева Александр Омельченко заявил, что соблюдение закона о декоммунизации Украины порой бессмысленно и в последнее время власти страны плавно перешли к дерусификации. Политик рассказал о случае, когда власти планировали переименовать улицу, названную в честь русского полководца Михаила Кутузова.

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«Я им говорю: «А Кутузова зачем хотите, радикалы?! Он же Москву спалил, не надо его!» — пошутил Омельченко в эфире телеканала «112 Украина».

Политик также отметил, что переименование улиц и городов граничит с абсурдом. 

7 февраля рада одобрила законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. А за день до этого Конституционный суд Украины одобрил переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

На протяжении трех с половиной лет на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, по мнению Киева, пропагандируют коммунистические идеи. В мае 2018 года президент страны Петр Порошенко рассказал, что в рамках программы декоммунизации в республике снесли около 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину.

В 1812 году в Москве произошел пожар во время оккупации города войсками Наполеона. На военном совете в Филях Кутузов приказал оставить Москву без боя. В первый же день после вступления французской армии в городе начались сильнейшие пожары, продолжавшиеся несколько дней и опустошившие город. 

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