Посол ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что «никто до конца не понимает» суть соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

«Гражданское общество и медиа, молодежь в университетах заинтересованы в этом почти технократическом документе, очень техническом документе, который никто до конца не понимает, признаюсь», — сказал Мингарелли на пресс-конференции в понедельник, 18 февраля, передает «РИА Новости».

При этом он отметил, что оно очень важно и Украина уже «много сделала» на пути к выполнению условий соглашения, однако в некоторых сферах «тянет назад». Мингарелли добавил, что Киеву необходимо быстрее двигаться на пути имплементации соглашения.

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС было подписано в 2014 году. Оно регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и стран Евросоюза. Документ также предусматривает создание зоны свободной торговли, расширение секторального сотрудничества, а также изменения в области финансов и борьбы с мошенничеством.

По мнению киевского политолога Сергея Толстова, Украина при нынешнем состоянии ее экономики, общества и власти абсолютно несовместима с интеграцией в ЕС.