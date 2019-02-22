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Путин пообещал долгое превосходство в военной сфере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин перед праздничным концертом в честь Дня защитника Отечества в Большом Кремлевском дворце заявил, что у новейших образцов российского оружия еще долго не будет иностранных аналогов, сообщает 22 февраля «РИА Новости».

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«Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут (иметь. — Ред.)», — сказал он.

Глава государства добавил, что превосходства удалось добиться за счет напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности.

Путин, выступая 20 февраля с ежегодным посланием Федеральному собранию, заявил, что Вашингтону стоит посчитать скорость и дальность новых видов российского оружия и только после этого принимать решения, которые могут создавать дополнительные угрозы для РФ.

Во время этого же выступления лидер рассказал о разработке новой отечественной гиперзвуковой ракеты «Циркон», способной развивать скорость полета до 9 махов, и преодолевать в воздухе расстояние более 1 тыс. км.

Также Путин назвал сроки спуска на воду подводного беспилотника «Посейдон». Он заверил, что испытания идут по плану.

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