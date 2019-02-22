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Американский истребитель утопил ракеты стоимостью $7 млн

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Фото: ТАСС/Лысцева Марина
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Палубный истребитель ВМС США F-15 совершил аварийную посадку в международном аэропорту Портленда. Перед приземлением самолет сбросил в океан все свое вооружение, сообщает The Drive.

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Отмечается, что F-15 с бортовым номером 473 и позывным Rock 42 принадлежит 142-му истребительному авиакрылу Национальной гвардии США. В ходе учебной миссии он был вооружен ракетами класса «воздух–воздух». Во время чрезвычайной ситуации экипаж принял решение сбросить свое вооружение в Тихий океан. 

«Обычно F-15 выходят на патрулирование с шестью или восемью ракетами. Традиционная конфигурация включает четыре ракеты «воздух–воздух» средней дальности AIM-120C AMRAAM и пару ближних AIM-9X Sidewinder», — отметил обозреватель издания Тайлер Рогоуэй.

В общей сложности стоимость такого арсенала составляет $7 млн.

21 февраля американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила новый истребитель F-21, предназначенный для вооруженных сил Индии. Самолет будет производиться совместно с индийской корпорацией Tata на территории страны. 

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