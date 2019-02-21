Роскомнадзор составил протокол в отношении Twitter

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Twitter из-за отказа предоставить сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей. Теперь решение об ответственности компании вынесет мировой судья, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Протокол составлен в присутствии представителя Twitter. В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности», — говорится на сайте Роскомнадзора в четверг, 21 февраля.

Отмечается, что 17 декабря ведомство направило компании Twitter соответствующий мотивированный запрос.

21 января сообщалось о начале административного производства в отношении Facebook и Twitter из-за непредоставления конкретных планов по базам данных. В Роскомнадзоре рассказали, что компании представили формальные ответы, в которых нет информации о сроках локализации данных.

1 августа 2015 года в России вступил в силу закон, который обязывает интернет-компании, работающие с персональными данными россиян, регистрироваться в качестве организатора распространения информации (ОРИ) и в течение шести месяцев хранить на территории РФ всю переданную и полученную жителями страны информацию. За неисполнение этого требования грозит штраф: для юрлиц — до 500 тыс. рублей. В случае повторного нарушения сервис будет заблокирован на территории России.

Так, в 2016 году в стране была заблокирована американская соцсеть LinkedIn.