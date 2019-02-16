Роскомнадзор пресек незаконную продажу почти 3 тыс. SIM-карт

Роскомнадзор совместно с МВД России провел более 160 мероприятий, направленных на пресечение незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи. Всего удалось приостановить продажу более 2,8 тыс. SIM-карт, информирует 16 февраля пресс-служба надзорного органа.

По итогам мероприятий было изъято более 2 842 незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи, в том числе 1 136 SIM-карт оператора «МегаФон», 1 005 карт «Теле2», 354 карты «МТС», 265 карт «Билайна» и 82 карты других операторов.

Больше всего мероприятий проведено в Приволжском и Центральном федеральных округах. По результатам проверок составлено 39 протоколов об административных правонарушениях. Чаще всего нарушения касались заключения договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом (59%), а также осуществления продаж без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность.