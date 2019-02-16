Прямой эфир

Роскомнадзор пресек незаконную продажу почти 3 тыс. SIM-карт

0
Фото: ТАСС/ТАСС/Алексей Павлишак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор совместно с МВД России провел более 160 мероприятий, направленных на пресечение незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи. Всего удалось приостановить продажу более 2,8 тыс. SIM-карт, информирует 16 февраля пресс-служба надзорного органа.

По итогам мероприятий было изъято более 2 842 незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи, в том числе 1 136 SIM-карт оператора «МегаФон», 1 005 карт «Теле2», 354 карты «МТС», 265 карт «Билайна» и 82 карты других операторов.

Больше всего мероприятий проведено в Приволжском и Центральном федеральных округах. По результатам проверок составлено 39 протоколов об административных правонарушениях. Чаще всего нарушения касались заключения договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом (59%), а также осуществления продаж без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор оценил действия Google по соблюдению законодательства РФ
Роскомнадзор пригрозил Twitter и Facebook наказанием

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017