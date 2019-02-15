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Роскомнадзор оценил действия Google по соблюдению законодательства РФ

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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В Роскомнадзоре удовлетворены действиями американской корпорации Google, направленными против запрещенной в России информации. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

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Он также добавил, что в настоящее время поисковая система Google фильтрует запрещенный в России контент более чем на 75%.

7 февраля сообщалось, что Google удалила из поисковой выдачи уже 73% ссылок на запрещенные в России сайты. «Мы наладили конструктивный диалог. В настоящее время этот диалог нас устраивает», — отметили в Роскомнадзоре.

Закон об исключении из результатов поисковой выдачи ссылок на сайты с запрещенной информацией вступил в силу 1 октября 2018 года. В «Яндекс», «Спутник», Mail.ru и Google были направлены запросы на их присоединение к Федеральной государственной системе информации (ФГИС). Требования выполнили все, кроме американской компании.

Google долго не фильтровала поиск в соответствии с новыми нормами. В результате в ноябре против корпорации было возбуждено административное дело, также компанию обязали уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. 5 февраля стало известно, что Google по просьбе российского Центробанка начала удалять незаконные финансовые приложения.

Список запрещенных сайтов ведет Роскомнадзор. В этот реестр попадают интернет-страницы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицида, порнографию и т.п.

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