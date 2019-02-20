Эксперты обсудят введение нового показателя качества жизни в России

В России могут ввести новый показатель качества жизни — минимальный потребительский бюджет (МПБ), в настоящий момент этот вопрос обсуждается рабочей группой при российском Министерстве труда, пишет «Комсомольская правда» в среду, 20 февраля.

Такой показатель схож с прожиточным минимумом, но, в отличие от него, отражает реально необходимые расходы граждан для благополучной жизни, а не для выживания. По данным издания, он будет включать в себя не только минимальный набор продуктов, но и стоимость аренды жилья и коммунальных услуг, а также расходов на образование и досуг. Как ожидается, МПБ может составить более 39 тыс. рублей.

С инициативой введения минимального потребительского бюджета выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Не исключено, что в будущем именно этот критерий будут использовать при расчете минимальной заработной платы.

Прожиточный минимум — это оценка суммы потребительской корзины, которая включает в себя минимальные наборы продуктов питания, непродовольственные товары и услуги, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также обязательные налоги и сборы.

С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Он составляет 11 280 рублей.

15 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности в стране. Он напомнил, что сейчас в России свыше 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума. 14 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что численность россиян, находящихся за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросла на 3,9 млн человек.