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СМИ сообщили о запрете продажи желтых жилетов в Египте

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Власти Египта ввели запрет на продажу желтых светоотражающих жилетов, ставших символов протестов во Франции. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Каир опасается, что оппозиция последует примеру французских демонстрантов и будет использовать желтые жилеты во время годовщины восстания 2011 года, когда был свергнут президент страны Хосни Мубарак.

Компаниям запретили продавать подобную продукцию в розницу. Приобрести жилеты могут лишь зарегистрированные компании и только после получения разрешения полиции.

Источники агентства в службе безопасности Египта рассказали, что запрет на продажу жилетов будет действовать до конца января 2019 года.

Массовые протесты начались во Франции в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

5 декабря сообщалось, что власти страны пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо, однако протесты продолжились.

10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации на фоне массовых протестов «желтых жилетов». Осудив методы действия активистов, а также заявив о прибавке МРОТа на €100 с 2019 года и ряде других мер, французский президент объявил о введении в стране чрезвычайного экономического положения.

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