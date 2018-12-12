Жилет в один конец: беспорядки во Франции отпугнули туристов

На фоне акций протестов «желтых жилетов» иностранные туристы массово отменяют запланированные туры в Париж и другие города Франции. Отложить до лучших времен посещение разбушевавшейся Пятой республики своим гражданам уже рекомендовали некоторые европейские правительства. При этом в РФ отмены туров во Францию пока не наблюдается, сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Впрочем, во многом это связано с тем, что на Новый год большинство сограждан предпочитают отдыхать на пляжах совсем в других странах.

Почувствуйте разницу

Еще недавно туристическая отрасль Франции пребывала в эйфории. Если в 2016-м статистику омрачили последствия терактов в Ницце и Париже, то уже следующий год побил все рекорды по посещаемости страны иностранцами — их прибыло 89 млн. Но оказалось, что и это не предел. С января по ноябрь 2018-го Франция приняла 90 млн туристов. Особой популярностью пользовался Париж и окружающий его регион Иль-Де-Франс, где только за первые полгода к радости местных властей и бизнеса путешественники потратили €10,3 млрд.

Однако в последние несколько недель ситуация радикально поменялась. Новости из Парижа шокировали: массовые протесты, горящие баррикады, сожженные машины, разбитые витрины магазинов и кафе, закрытые для посещений Лувр и Эйфелева башня, неработающие станции метро. Неудивительно, что на таком неблагополучном фоне туристы начали отменять забронированные туры.

жилеты Демонстранты в желтых жилетах на площади Республики Фото: REUTERS/Stephane Mahe

С 17 ноября во Франции прошли уже четыре массовые акции протеста против повышения налогов на топливо, сопровождавшихся массовыми беспорядками. И хотя под давлением «желтых жилетов» руководство страны отыграло назад и даже объявило чрезвычайное экономическое положение, снизить накал страстей не удалось: в ближайшую субботу демонстранты грозятся вновь выйти на улицы на очередной, уже пятый, марш протеста. И пока французы с камнями в руках выясняют отношения с правительством и впавшим в немилость президентом Эммануэлем Макроном, иностранцы предпочитают держаться от бушующей Пятой республики на почтительном расстоянии.

01_Paris_GettyImages-1067259954 Во французской столице продолжаются массовые акции протеста против повышения цен на топливо, которые начались 17 ноября. В начале 2018 года власти подняли налог на дизельное топливо и бензин, после чего цены выросли примерно на 20%, это рекорд с начала 2000-х годов. В начале следующего года планируется новое повышение налогов на горючее Фото: Getty Images/Veronique de Viguerie 02_Paris_GettyImages-1067267886 В минувшую субботу, как и за неделю до этого, протесты вылились в массовые погромы и столкновения с полицией. Манифестанты жгли автомобили, громили витрины, грабили магазины Фото: Getty Images/Etienne De Malglaive 03_Paris_GettyImages-1067244408 По словам полицейских, в ход шли молотки, садовые инструменты, камни, аэрозольные баллончики. Чтобы унять митингующих, стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы, шумовые гранаты Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Elyxandro Cegarra 04_Paris_20181201_gaf_u55_191 По данным полицейских, были подожжены шесть зданий, построено более 130 баррикад, сгорели 112 автомобилей. Протестующими в 582 местах были заблокированы дороги Фото: Global look Press/imago/Michael Trammer 05_Paris_2018-12-01T174058Z_334151742_RC125EE8FD00_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Столкновения с полицией начались еще до начала демонстрации, так как полицейские перекрыли Елисейские Поля и обыскивали проходящих людей Фото: REUTERS/Stephane Mahe 06_Paris_GettyImages-1067395810 Во время погромов на Триумфальной арке был поврежден барельеф, изображающий Марианну, символ Французской Республики и олицетворение национального девиза «Свобода, равенство, братство» Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Sathiri Kelpa 07_Paris_2018-12-01T133850Z_199880973_RC1D2BFCB130_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS К выступлениям митингующих присоединились крайне правые и левые радикалы. По оценкам властей, в субботу в Париже на улицы вышли 5,5 тыс. демонстрантов, а по всей Франции в акциях протеста приняли участие 36 тыс. человек Фото: REUTERS/Stephane Mahe 08_Paris_GettyImages-1075904316 Многие магазины, банки и кафе закрылись и заколотили окна перед демонстрацией Фото: Getty Images/Chesnot 09_Paris_2018-12-02T101945Z_1972340437_RC1BC45A2CC0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS-CLEANUP Нынешние акции протеста уже назвали движением «желтых жилетов». Светоотражающий жилет — непременный атрибут, который должен быть в машине каждого французского автомобилиста Фото: REUTERS/Stephane Mahe 10_Paris_2018-12-02T093942Z_1406244704_RC1A42DE60C0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS-CLEANUP В ходе беспорядков 133 человека, в том числе 23 полицейских, были ранены. Более четырех десятков манифестантов были арестованы, к вечеру воскресенья под стражей оставались 378 человек, из них 33 несовершеннолетних Фото: REUTERS/Benoit Tessier 11_Paris_2018-12-02T100623Z_547839771_RC1BDAD4BD50_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS-CLEANUP На следующий день после погромов, в воскресенье, пока с улиц убирали обгоревшие автомобили и битое стекло, а со знаменитых зданий оттирали оставленные манифестантами граффити, вернувшийся с саммита G20 президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное совещание в Елисейском дворце Фото: REUTERS/Stephane Mahe 12_Paris_RIAN_5718873 На встрече французский лидер попросил министра внутренних дел принять меры для сдерживания протестов и обеспечения безопасности, а премьер-министра — встретиться с главами основных политических партий Франции и представителями протестного движения. Ранее Макрон заявил, что не будет менять свое решение под давлением «бандитов», и пообещал, что организаторы и участники беспорядков понесут ответственность за свои деяния Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова 13_Paris_GettyImages-1067599116 Нынешние протесты в Париже назвали самыми разрушительными с 1968 года Фото: Getty Images/NurPhoto/Michel Stoupak

Нерождественские настроения

По данным французской компании MKG Consulting, только за период с 23 по 27 ноября было аннулировано около 25 тыс. заявок на бронь номеров в декабре. Чаще всего отменялась бронь в отелях на выходные: Национальная группа независимых предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания, объединяющая 13,5 тыс. французских учреждений, заявила о 20-процентном спаде в бронировании отелей в Париже. В центральных районах, прилегающих к Елисейским полям, падение во второй половине декабря и вовсе составило 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

жилеты Демонстранты в дыму слезоточивого газа на Елисейских полях рядом с Триумфальной аркой Фото: Global Look Press/Giorgos Papadopoulos/ZUMAPRESS

Очевидно, не рассчитывая на лучшее, туристы стали отменять заказы и на постновогодний период. По данным французской Группы национальных гостиничных сетей, заказы отелей на первую неделю 2019 года упали уже на 10%.

Посольство США во Франции выпустило предупреждение к находящимся в Париже соотечественникам «избегать толп», а Бельгия, Португалия, Чехия и Польша и вовсе рекомендовали своим гражданам по возможности отложить поездки во Францию.

Рождественский сезон оказался в зоне риска, если вообще не потерян, посетовал на днях представитель туристской федерации Франции CAT Роланд Эги. А министр финансов страны Брюно Ле Мер, по своей должности вынужденный подсчитывать убытки от беспорядков, и вовсе назвал последствия происходящего катастрофой для бизнеса и туриндустрии.

Самые стойкие

В РФ между тем массовой отмена туров во Францию на рождественские и новогодние каникулы не наблюдается, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

жилеты Фото: Global Look Press/BARDELL ANDREAS/ZUMAPRESS

— Туристам, конечно, не рекомендуется посещать общественные места, где проходят беспорядки, но особых отмен тех туров, которые были запланированы на Рождество и Новый год, нет, — добавил он.

Впрочем, по словам Юрия Барзыкина, в новогоднем сезоне нет и какого-то особого спроса на Францию: страна традиционно входит в десятку самых востребованных направлений в горнолыжном и культурном сегментах, но зимой подавляющее большинство российских туристов предпочитают пляжный отдых в Эмиратах и странах Юго-Восточной Азии.

В BSI Group — одной из крупнейших туркомпаний, работающих на французском рынке, «Известиям» сообщили, что отказов по турам во Францию ни на ближайшие даты, ни на праздничные дни от россиян не поступало.

жилеты Французская конная полиция во время протеста движения «Желтые жилеты» Фото: REUTERS/Stephane Mahe

— Париж — лидер мирового туристического рынка по посещаемости, и даже массовые протесты, которые там происходили в выходные и бурно освещались СМИ, не навредили его имиджу. Более того, большинство туристов восприняли это как некий квест, приключение с обязательным хеппи-эндом, — заметила представительница компании Иветта Вердиян. — С утра догадаться о том, что происходило здесь накануне, практически невозможно: Париж вычищен и отмыт, народ гуляет, фотографируется, магазины работают. Те же люди, которые еще вчера воевали с полицией, сегодня сидят с круассанами в кафе.

К слову, туристы из Китая, которые наряду с японцами составляют самую многочисленную категорию путешественников во Францию, реагируют на восстание «желтых жилетов», как и россияне, спокойно. Показательная деталь: в минувшую субботу, когда в Париже вновь бушевали протесты, китайский ресторан Opera Mandarin, расположенный около Парижской оперы, оставался едва ли не единственным заведением общепита в районе, который не стал закрывать свои двери для посетителей.