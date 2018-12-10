По акту сделанного: во Франции задержали рекордное число протестующих

Требования манифестантов во Франции разрастаются вплоть до призывов к отставке президента Эммануэля Макрона. Власти в ответ вдесятеро увеличили количество арестов: в минувшую субботу, по данным полиции, задержано 1723 человека, из которых 1220 было помещено под стражу. Протестное движение представляет реальную угрозу правительству, заявила «Известиям» сенатор Элизабет Ламюр. А глава комиссии сената по экономическим делам Софи Прима считает, что остановить уличное негодование будет сложно. На этом фоне МВД Пятой республики неожиданно выступило с инициативой проанализировать сообщения о причастности Москвы к протестам. Это заявление уже подверглось критике в российском парламенте.

париж Глава комиссии сената по экономическим делам Софи Прима Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга/gov.spb.ru

В ружье!

К очередной, уже четвертой волне беспорядков, начавшихся 17 ноября, власти мобилизовали 89 тыс. полицейских. Впервые на улицы вывели броневики «Берлье». Лидеры «желтых жилетов», в свою очередь, призвали соратников к спокойствию и сдержанности.

По данным полиции, на улицы французских городов на этот раз вышло 125 тыс. человек, из них 10 тыс. в столице страны. Также были затронуты Лион, Тулуза, Марсель и десятки других населенных пунктов. Протестующие не ограничивали себя выкрикиванием лозунгов. Затесавшиеся в толпу хулиганы били витрины, поджигали припаркованные автомобили, бросали камни и взрывпакеты в сотрудников правопорядка. Последние, в свою очередь, активно применяли слезоточивый газ для разгона толпы.

Главные туристические достопримечательности Парижа — Лувр и Эйфелева башня — были закрыты для посетителей. Не работали крупнейшие столичные магазины и несколько станций парижского метро.

01_Paris_GettyImages-1067259954 Во французской столице продолжаются массовые акции протеста против повышения цен на топливо, которые начались 17 ноября. В начале 2018 года власти подняли налог на дизельное топливо и бензин, после чего цены выросли примерно на 20%, это рекорд с начала 2000-х годов. В начале следующего года планируется новое повышение налогов на горючее Фото: Getty Images/Veronique de Viguerie 02_Paris_GettyImages-1067267886 В минувшую субботу, как и за неделю до этого, протесты вылились в массовые погромы и столкновения с полицией. Манифестанты жгли автомобили, громили витрины, грабили магазины Фото: Getty Images/Etienne De Malglaive 03_Paris_GettyImages-1067244408 По словам полицейских, в ход шли молотки, садовые инструменты, камни, аэрозольные баллончики. Чтобы унять митингующих, стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы, шумовые гранаты Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Elyxandro Cegarra 04_Paris_20181201_gaf_u55_191 По данным полицейских, были подожжены шесть зданий, построено более 130 баррикад, сгорели 112 автомобилей. Протестующими в 582 местах были заблокированы дороги Фото: Global look Press/imago/Michael Trammer 05_Paris_2018-12-01T174058Z_334151742_RC125EE8FD00_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Столкновения с полицией начались еще до начала демонстрации, так как полицейские перекрыли Елисейские Поля и обыскивали проходящих людей Фото: REUTERS/Stephane Mahe 06_Paris_GettyImages-1067395810 Во время погромов на Триумфальной арке был поврежден барельеф, изображающий Марианну, символ Французской Республики и олицетворение национального девиза «Свобода, равенство, братство» Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Sathiri Kelpa 07_Paris_2018-12-01T133850Z_199880973_RC1D2BFCB130_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS К выступлениям митингующих присоединились крайне правые и левые радикалы. По оценкам властей, в субботу в Париже на улицы вышли 5,5 тыс. демонстрантов, а по всей Франции в акциях протеста приняли участие 36 тыс. человек Фото: REUTERS/Stephane Mahe 08_Paris_GettyImages-1075904316 Многие магазины, банки и кафе закрылись и заколотили окна перед демонстрацией Фото: Getty Images/Chesnot 09_Paris_2018-12-02T101945Z_1972340437_RC1BC45A2CC0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS-CLEANUP Нынешние акции протеста уже назвали движением «желтых жилетов». Светоотражающий жилет — непременный атрибут, который должен быть в машине каждого французского автомобилиста Фото: REUTERS/Stephane Mahe 10_Paris_2018-12-02T093942Z_1406244704_RC1A42DE60C0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS-CLEANUP В ходе беспорядков 133 человека, в том числе 23 полицейских, были ранены. Более четырех десятков манифестантов были арестованы, к вечеру воскресенья под стражей оставались 378 человек, из них 33 несовершеннолетних Фото: REUTERS/Benoit Tessier 11_Paris_2018-12-02T100623Z_547839771_RC1BDAD4BD50_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS-CLEANUP На следующий день после погромов, в воскресенье, пока с улиц убирали обгоревшие автомобили и битое стекло, а со знаменитых зданий оттирали оставленные манифестантами граффити, вернувшийся с саммита G20 президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное совещание в Елисейском дворце Фото: REUTERS/Stephane Mahe 12_Paris_RIAN_5718873 На встрече французский лидер попросил министра внутренних дел принять меры для сдерживания протестов и обеспечения безопасности, а премьер-министра — встретиться с главами основных политических партий Франции и представителями протестного движения. Ранее Макрон заявил, что не будет менять свое решение под давлением «бандитов», и пообещал, что организаторы и участники беспорядков понесут ответственность за свои деяния Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова 13_Paris_GettyImages-1067599116 Нынешние протесты в Париже назвали самыми разрушительными с 1968 года Фото: Getty Images/NurPhoto/Michel Stoupak

Министр финансов страны Брюно Ле Мэр назвал протесты экономической катастрофой для страны, а премьер-министр Франции Эдуар Филипп в очередной раз призвал протестующих к диалогу с правительством. Он также объявил о полугодовом моратории на рост цен на топливо. В ответ «жилеты» выдвинули новые требования.

— «Желтые жилеты», по сути, хотят отмены налоговой реформы. Однако сегодня требования касаются совершенно разных сфер: минимальная зарплата, налогообложение, пенсии, — сказала «Известиям» глава комиссии сената по экономическим делам Софи Прима.

париж Столкновения участников протестного движения «Желтые жилеты» с французской полицией на Елисейских Полях в Париже Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Сунуть свой нос

Среди мировых лидеров протесты во Франции прокомментировали немногие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган к примеру, заявил, что турецкая полиция, которую обвиняли в применении чрезмерной силы во время протестов 2013 года на площади Таксим и позже, на фоне французских правоохранителей «действует гуманно».

Особый резонанс вызвали заявления американского лидера Дональда Трампа, который в своем Twitter объяснил, что французы вышли на улицы, потому что хотят видеть его своим президентом.

«Парижское соглашение плохо влияет на Париж. Протесты и бунты идут по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы, в основном странам третьего мира (чье руководство вызывает сомнения), чтобы сохранить окружающую среду. [Протестующие] скандируют: «Мы хотим Трампа!» Люблю Францию», — заявил Трамп.

Чуть позже в том же Twitter он посоветовал французам отказаться от Парижского соглашения (из которого, к слову, сами Штаты вышли год назад): «Может, пора бы уже отказаться от смехотворного и невероятно дорогого Парижского соглашения и вернуть людям деньги в виде сниженных налогов?»

париж Президент США Дональд Трамп Фото: Global Look Press/Olivier Douliery

В Париже отреагировали на слова американского президента, призвав его не вмешиваться в дела страны.

— Я говорю Дональду Трампу, и президент республики говорит ему то же самое: мы не вмешиваемся во внутреннюю повестку американцев, дайте нашей стране жить своей жизнью, — сказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире RTL.

Из России с любовью

Позже главный французский полицейский отреагировал и на сообщения британских СМИ о «вовлеченности Москвы в организацию демонстраций». Министр уже сообщил, что его ведомство обратит внимание на сведения о причастности России к протестам. Тем не менее Жан-Ив Ле Дриан отказался комментировать ситуацию до проведения тщательного расследования.

Ранее намеки о «руке Кремля» в событиях во Франции прозвучали из Киева. Так, в Службе безопасности Украины обвинили Россию в руководстве наиболее радикальными протестующими и предупредили, что подобные сценарии могут быть реализованы и в других странах европейского континента.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уже успел назвать подобные заявления попыткой списать промахи во внутренней политике на Россию и посетовал, что французское МВД всерьез занимается расследованием этих слухов.

Президент Эммануэль Макрон в связи с протестами выступит в начале недели с обращением к нации. В сети Facebook, где «желтые жилеты» вербовали сторонников, звучат призывы к продолжению акций. Пятая волна протестов назначена на в субботу 15 декабря, под названием «Акт 5. Сопротивление!».

Продолжая традиции

В прошлый раз настолько массовые протестные акции начались во Франции весной 2016 года. Тогда на улицы вышло до полумиллиона человек. Причиной народного негодования стала трудовая реформа. По новому проекту упрощалась процедура увольнения работника с рабочего места, а трудовая неделя могла увеличиваться до 46 часов. Работодатели получали новые механизмы в вопросе предоставления отпусков, в том числе декретных.

Ситуация складывалась аналогичным образом: насилие применялось с обеих сторон. На несколько дней было парализовано железнодорожное и авиасообщение.