По акту сделанного: во Франции задержали рекордное число протестующих
Требования манифестантов во Франции разрастаются вплоть до призывов к отставке президента Эммануэля Макрона. Власти в ответ вдесятеро увеличили количество арестов: в минувшую субботу, по данным полиции, задержано 1723 человека, из которых 1220 было помещено под стражу. Протестное движение представляет реальную угрозу правительству, заявила «Известиям» сенатор Элизабет Ламюр. А глава комиссии сената по экономическим делам Софи Прима считает, что остановить уличное негодование будет сложно. На этом фоне МВД Пятой республики неожиданно выступило с инициативой проанализировать сообщения о причастности Москвы к протестам. Это заявление уже подверглось критике в российском парламенте.
Глава комиссии сената по экономическим делам Софи Прима
В ружье!
К очередной, уже четвертой волне беспорядков, начавшихся 17 ноября, власти мобилизовали 89 тыс. полицейских. Впервые на улицы вывели броневики «Берлье». Лидеры «желтых жилетов», в свою очередь, призвали соратников к спокойствию и сдержанности.
По данным полиции, на улицы французских городов на этот раз вышло 125 тыс. человек, из них 10 тыс. в столице страны. Также были затронуты Лион, Тулуза, Марсель и десятки других населенных пунктов. Протестующие не ограничивали себя выкрикиванием лозунгов. Затесавшиеся в толпу хулиганы били витрины, поджигали припаркованные автомобили, бросали камни и взрывпакеты в сотрудников правопорядка. Последние, в свою очередь, активно применяли слезоточивый газ для разгона толпы.
Главные туристические достопримечательности Парижа — Лувр и Эйфелева башня — были закрыты для посетителей. Не работали крупнейшие столичные магазины и несколько станций парижского метро.
Министр финансов страны Брюно Ле Мэр назвал протесты экономической катастрофой для страны, а премьер-министр Франции Эдуар Филипп в очередной раз призвал протестующих к диалогу с правительством. Он также объявил о полугодовом моратории на рост цен на топливо. В ответ «жилеты» выдвинули новые требования.
— «Желтые жилеты», по сути, хотят отмены налоговой реформы. Однако сегодня требования касаются совершенно разных сфер: минимальная зарплата, налогообложение, пенсии, — сказала «Известиям» глава комиссии сената по экономическим делам Софи Прима.
Столкновения участников протестного движения «Желтые жилеты» с французской полицией на Елисейских Полях в Париже
Сунуть свой нос
Среди мировых лидеров протесты во Франции прокомментировали немногие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган к примеру, заявил, что турецкая полиция, которую обвиняли в применении чрезмерной силы во время протестов 2013 года на площади Таксим и позже, на фоне французских правоохранителей «действует гуманно».
Особый резонанс вызвали заявления американского лидера Дональда Трампа, который в своем Twitter объяснил, что французы вышли на улицы, потому что хотят видеть его своим президентом.
«Парижское соглашение плохо влияет на Париж. Протесты и бунты идут по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы, в основном странам третьего мира (чье руководство вызывает сомнения), чтобы сохранить окружающую среду. [Протестующие] скандируют: «Мы хотим Трампа!» Люблю Францию», — заявил Трамп.
Чуть позже в том же Twitter он посоветовал французам отказаться от Парижского соглашения (из которого, к слову, сами Штаты вышли год назад): «Может, пора бы уже отказаться от смехотворного и невероятно дорогого Парижского соглашения и вернуть людям деньги в виде сниженных налогов?»
Президент США Дональд Трамп
В Париже отреагировали на слова американского президента, призвав его не вмешиваться в дела страны.
— Я говорю Дональду Трампу, и президент республики говорит ему то же самое: мы не вмешиваемся во внутреннюю повестку американцев, дайте нашей стране жить своей жизнью, — сказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире RTL.
Из России с любовью
Позже главный французский полицейский отреагировал и на сообщения британских СМИ о «вовлеченности Москвы в организацию демонстраций». Министр уже сообщил, что его ведомство обратит внимание на сведения о причастности России к протестам. Тем не менее Жан-Ив Ле Дриан отказался комментировать ситуацию до проведения тщательного расследования.
Ранее намеки о «руке Кремля» в событиях во Франции прозвучали из Киева. Так, в Службе безопасности Украины обвинили Россию в руководстве наиболее радикальными протестующими и предупредили, что подобные сценарии могут быть реализованы и в других странах европейского континента.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уже успел назвать подобные заявления попыткой списать промахи во внутренней политике на Россию и посетовал, что французское МВД всерьез занимается расследованием этих слухов.
Президент Эммануэль Макрон в связи с протестами выступит в начале недели с обращением к нации. В сети Facebook, где «желтые жилеты» вербовали сторонников, звучат призывы к продолжению акций. Пятая волна протестов назначена на в субботу 15 декабря, под названием «Акт 5. Сопротивление!».
Продолжая традиции
В прошлый раз настолько массовые протестные акции начались во Франции весной 2016 года. Тогда на улицы вышло до полумиллиона человек. Причиной народного негодования стала трудовая реформа. По новому проекту упрощалась процедура увольнения работника с рабочего места, а трудовая неделя могла увеличиваться до 46 часов. Работодатели получали новые механизмы в вопросе предоставления отпусков, в том числе декретных.
Ситуация складывалась аналогичным образом: насилие применялось с обеих сторон. На несколько дней было парализовано железнодорожное и авиасообщение.