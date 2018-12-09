Франция изучит информацию о возможной причастности России к акциям протеста в стране, заявил министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, этим делом занимается генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN).

«Я слышал эти слухи. <…> Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чем-то, пока факты не будут установлены», — приводит слова Ле Дриана «РИА Новости».

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что есть вопросы, по которым позиции Парижа и Москвы расходятся, но есть и те, по которым они схожи и над которыми страны работают совместно.

Как пишет Le Parisien, в настоящее время французские спецслужбы проверяют то, какую роль в мобилизации «желтых жилетов» сыграли социальные сетей. Расследования касаются учетных записей и аккаунтов, созданным с определенной целью, а также подозрительной активности сайтов, которые могли распространять информацию о протестах и влиять на настроения в обществе. При этом о российском вмешательстве в материале не упоминается.

Между тем информацию о возможной причастности РФ к демонстрациям во Франции распространила британская газета The Times. Не представив никаких конкретных доказательств, издание ссылается на публикации в соцсетях, где события в республике освещают СМИ и обсуждают пользователи со всего мира.

В этой связи Le Parisien отмечает, что интерес российской прессы к происходящему во Франции как к проявлению политического кризиса в стране является вполне нормальным с профессиональной точки зрения, а вот связь между активностью в социальных сетях и «русскими сервисами» никто так и не установил.

9 декабря в СБУ заявили о том, что РФ может быть причастна к протестам и беспорядкам во Франции. Киев обвинил российские спецслужбы в руководстве над «правыми радикалами» в этой европейской республике, а также предупредил, что подобные акции Москва якобы может организовать и в других странах Евросоюза.

В Совете Федерации России заявление СБУ назвали очередной провокацией Киева. Сенатор Игорь Морозов отметил, что подобные заявления украинской стороны хорошо укладываются в концепцию информационных войн Соединенных Штатов.

В тот же день глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан призвал американского лидера Дональда Трампа не вмешиваться во внутренние дела республики. Эти слова прозвучали в связи с твитами президента США, в которых он комментирует происходящее в Париже и за его пределами.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. 5 декабря власти объявили о полугодовом мораторий на реформу.

Однако данное решение устроило не всех активистов, и демонстрации продолжились. Многие участники теперь требуют отмены и других реформ, а также отставки президента Франции Эммануэля Макрона и правительства. Так, 8 декабря очередная общенациональная акция «желтых жилетов» обернулась столкновениями с полицией, в том числе в Париже. В ходе протестов пострадали по меньшей мере 55 человек. Число задержанных демонстрантов превысило 1720 активистов. Всего же, по данным МВД республики, на митинги вышло не менее 125 тыс. человек по всей стране.