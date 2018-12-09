В Совфеде назвали провокацией заявление СБУ о причастности РФ к событиям во Франции

Заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о причастности России к протестам во Франции является очередной информационной провокацией Киева, направленная на ухудшение отношений между Москвой и ее европейскими партнерами, считает член Совета Федерации Игорь Морозов.

9 декабря в СБУ заявили о том, что РФ может быть причастна к протестам и беспорядкам во Франции. Киев обвинил российские спецслужбы в руководстве над «правыми радикалами» в этой европейской республике, а также предупредил, что подобные акции Москва якобы может организовать и в других странах Евросоюза.

Сенатор отметил, что подобные заявления украинской стороны хорошо укладываются в концепцию информационных войн Соединенных Штатов.

«Остается только догадываться, что послужило поводом для реальных событий на улицах Парижа. Действительно ли это из-за повышения цен на топливо или причиной стало заявление (Эмманюэль, президент Франции – ред.) Макрона о необходимости создания европейской армии, что уже можно просматривать по твиттерным постам (Дональд, президент США – ред.) Трампа», — заявил Морозов в эфире НСН.

При этом он выразил сожаление в вязи с тем, что происходит во Франции в эти дни. По словам сенатора, в уличных демонстрациях «желтых жилетов» отчетливо проглядываются элементы цветных революций.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.

5 декабря сообщалось, что власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен. Однако не всех активистов это устроило и демонстрации продолжились. Теперь многие требуют отмены и других реформ, а также отставки президента Франции Эмманюэля Макрона и правительства.

8 декабря очередная общенациональная акция «желтых жилетов» обернулась столкновениями с полицией, в том числе в Париже, где против митингующих применили слезоточивый газ и водометы. По данным столичной полиции на 9 декабря, в ходе протестов пострадали по меньшей мере 55 человек, в том числе правоохранители. Число задержанных демонстрантов превысило 1720 активистов, больше половины из них арестованы. Всего же, как сообщили в МВД республики, в субботней акции приняли участие не менее 125 тыс. человек по всей стране.