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Участники протестов в Бордо закидали полицейских «коктейлями Молотова»

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Участники движения «желтых жилетов» во французском Бордо закидали стражей порядка «коктейлями Молотова».

Как сообщает «РИА Новости», в ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

По данным агентства France-Presse, во время беспорядков в Бордо один человек получил тяжелые ранения, еще 10 протестующих задержаны.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Изначально недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек. В ходе акций погибли четыре человека.

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