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Французский МИД призвал Трампа не вмешиваться в дела страны

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Фото: Global Look Press/Vincent Isore
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Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан призвал американского лидера Дональда Трампа не вмешиваться во внутренние дела Франции. Об этом сообщает RTL в воскресенье, 9 ноября.

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«Я говорю Дональду Трампу, и президент Франции (Эммануэль Макрон. — Ред.) также ему сказал: мы не участвуем в американских дебатах, давайте будем жить своей жизнью», — заявил Ле Дриан.

8 декабря глава Белого дома связал проходящие во Франции акции протеста с Парижским соглашением по климату, которое, по его мнению, работает не очень хорошо.

«Парижское соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире», — написал глава американского государства в Twitter.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.

Парижское соглашение по климату было подписано в 2015 году приблизительно 200 странами. В соответствии с ним государства должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду. Трамп объявил о выходе из этого соглашения в 2017 году.

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