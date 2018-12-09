Вышедший на протесты в Париже мужчина с флагом ДНР объяснил свой поступок

Ксавье Моро, вышедший на протесты в Париже с флагом ДНР, рассказал, какую цель он преследовал. Об этом 9 декабря сообщает РЕН ТВ.

По его словам, целью было показать, что борьба против олигархии, проводящаяся в Париже, похожа на ту же борьбу, что ДНР ведет против олигархии Киева. Он отметил, что не ожидал такого успеха.

Так же Моро заявил, что вышел на демонстрацию, поскольку хочет смещения Эммануэля Макрона с поста президента страны.

Ранее в этот же день СБУ обвинила Россию в причастности протестам и беспорядкам во Франции. В виде доказательства СБУ продемонстрировало фотографию из Парижа, где двое мужчин в желтых жилетах держат в руках флаг Донецкой Народной Республики.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря сообщалось, что французские власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако не всех активистов это устроило, многие теперь требуют отставки Макрона и правительства.

По данным МВД страны, число задержанных во время протестов в Париже 8 декабря превысило 1,55 тыс. человек. Власти стянули в город дополнительные наряды силовиков, на улицах появилась бронетехника.