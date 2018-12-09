Более 1,5 тыс. человек задержано во время протестов в Париже

Число задержанных во время протестов «желтых жилетов» в Париже достигло беспрецедентного уровня и превысило 1,55 тыс. человек. Об этом сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

По его словам, никогда еще в Париже не было задержано такое количество человек, пишет ТАСС. Кроме того, мэр Парижа Анн Идальго в своем Twitter написала, что многие магазины стали жертвами беспорядков в городе.

Ce soir, aux côtés des Parisiennes et des Parisiens qui ont vécu tout au long de cette journée des scènes de chaos. Des dizaines de commerçants ont été victimes des casseurs, dans de nombreux quartiers. Une fois encore... C'est déplorable. #8decembre pic.twitter.com/YI6gY9cdzh — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 8, 2018

Свыше 30 тыс. человек вышли на митинги по всей Франции в субботу, 8 декабря, из них не менее 8 тыс. в столице. Число задержанных активистов во второй половине дня в общей сложности составляло 700 человек.

Несколькими часами ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, которые попытались прорваться к Елисейскому дворцу, чтобы поговорить с президентом республики Эммануэлем Макроном.

Власти стянули в Париж дополнительные наряды силовиков, на улицах появилась бронетехника. Всего по городу мобилизовано около 8 тыс. человек личного состава.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря сообщалось, что французские власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако не всех активистов это устроило, многие теперь требуют отставки Макрона и правительства.