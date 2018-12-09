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Более 1,5 тыс. человек задержано во время протестов в Париже

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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Число задержанных во время протестов «желтых жилетов» в Париже достигло беспрецедентного уровня и превысило 1,55 тыс. человек. Об этом сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

По его словам, никогда еще в Париже не было задержано такое количество человек, пишет ТАСС. Кроме того, мэр Парижа Анн Идальго в своем Twitter написала, что многие магазины стали жертвами беспорядков в городе.

Свыше 30 тыс. человек вышли на митинги по всей Франции в субботу, 8 декабря, из них не менее 8 тыс. в столице. Число задержанных активистов во второй половине дня в общей сложности составляло 700 человек.

Несколькими часами ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, которые попытались прорваться к Елисейскому дворцу, чтобы поговорить с президентом республики Эммануэлем Макроном.

Власти стянули в Париж дополнительные наряды силовиков, на улицах появилась бронетехника. Всего по городу мобилизовано около 8 тыс. человек личного состава.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря сообщалось, что французские власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако не всех активистов это устроило, многие теперь требуют отставки Макрона и правительства.

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