Ума Турман присоединилась к протестам в Париже

Американская актриса Ума Турман оказалась в центре акций протеста в Париже. Звезда Голливуда выложила в соцсетях фотографию из центра французской столицы.

«Париж сегодня. Дымовые шашки и силовики повсюду», — написала Турман в Instagram.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.

По данным МВД страны, число задержанных во время протестов в Париже в субботу превысило 1,55 тыс. человек. Власти стянули в город дополнительные наряды силовиков, на улицах появилась бронетехника.