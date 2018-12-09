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СМИ сообщили о встрече Макрона с представителями профсоюзов Франции

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Фото: Global Look Press/G20 Argentina
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Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с представителями ведущих профсоюзов страны и предпринимательских объединений. Об этом сообщил телеканал BFM в воскресенье, 9 декабря.

Предполагается, что темой встречи в Елисейском дворце станет социально-экономическая ситуация во Франции в свете протестов «желтых жилетов», выступающих против повышения налогов и роста цен на бензин и дизельное топливо.

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В переговорах примут участие пять ведущих профсоюзов Франции, а также три организации французского патроната.

17 ноября во Франции начались акции протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

В Париже в акциях протеста, которые прошли 24 ноября, приняли участие 8 тыс. человек, из которых 5 тыс. собрались на Елисейских Полях. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал насилие на протестах «желтых жилетов», поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.

Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

9 декабря министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что полиция задержала 1723 «желтых жилета» в ходе субботней акции протеста 8 декабря.

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