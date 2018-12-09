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Полиция Франции задержала более 1,7 тыс. человек во время протестов

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Французская полиция задержала 1723 «желтых жилета» в ходе субботней акции протеста. Об этом 9 декабря рассказал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

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По его словам, по крайней мере 1220 человек поместили под стражу. Больше всего задержаний произошло в Париже — 1150 человек. Из них 619 участников акции протеста были заключены в тюрьму. Как сообщает телеканал BFMTV, во время досмотра у многих было найдено оружие.

8 декабря участники движения «желтых жилетов» во французском Бордо закидали стражей порядка «коктейлями Молотова». В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.

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