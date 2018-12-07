Представители «желтых жилетов» встретятся с премьером Франции

Представители движения «желтых жилетов» могут встретиться вечером 7 декабря с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на одного из координаторов движения Бенжамена Коши.

По его словам, встреча запланирована на 20:30 (22:30 мск).

Представитель правительства Франции Бенжамен Гриво также в эфире телеканала подтвердил предстоящую встречу.

Ранее Коши, попросил участников протеста провести в субботу, 8 декабря, акции в своих регионах и не приезжать в Париж, где могут произойти беспорядки.

Полицейские в преддверии субботних акций протеста изъяли на юге страны 28 «коктейлей Молотова» и три самодельных взрывных устройства.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек. В ходе акций погибли четыре человека.