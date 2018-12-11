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Правительство Франции назвало стоимость экономических мер Макрона

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Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
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Реализация экономических мер, объявленных президентом Франции Эммануэлем Макроном, обойдется в €8–10 млрд. Об этом сообщил государственный секретарь Оливье Дюссо.

«Мы находимся в процессе тонкой настройки экономических механизмов и смотрим, как их финансировать», — цитирует Дюссо агентство ТАСС.

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10 декабря Макрон обратился к жителям страны, объявил чрезвычайное экономическое положение и рассказал о предпринимаемых мерах. Он пообещал повысить минимальную месячную оплату труда на €100 с 2019 года, выплатить необлагаемую налогом новогоднюю премию.

Также он решил отменить налоги и соцплатежи на сверхурочные часы работы, а также налоги для пенсионеров с пенсией ниже €2 тыс.

В ходе телеобращения французский лидер осудил акты насилия представителей «желтых жилетов» в отношении полицейских. Тем не менее лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон пообещал продолжить протесты.

Протестные акции движения «желтых жилетов» начались в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Активисты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря власти страны ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо, однако протестующие стали требовать отставки Макрона и роспуска правительства.

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