Макрон призвал состоятельных французов обеспечить процветание страны
Богатые компании и богатые люди должны обеспечить процветание Франции. С таким заявлением выступил президент страны Эммануэль Макрон, выступая с телеобращением к нации в понедельник, 10 декабря.
«Большие предприятия и наиболее богатые граждане должны помочь нации добиться успеха», — цитирует Макрона ТАСС.
Французский лидер добавил, что соберет их и примет решения на этот счет на текущей неделе.
В акциях протеста, которые прошли в Париже 24 ноября, приняли участие 8 тыс. человек, из которых 5 тыс. собрались на Елисейских Полях.
9 декабря министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что полиция задержала 1723 «желтых жилета» в ходе субботней акции протеста 8 декабря.