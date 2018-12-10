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Макрон призвал состоятельных французов обеспечить процветание страны

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Богатые компании и богатые люди должны обеспечить процветание Франции. С таким заявлением выступил президент страны Эммануэль Макрон, выступая с телеобращением к нации в понедельник, 10 декабря.

«Большие предприятия и наиболее богатые граждане должны помочь нации добиться успеха», — цитирует Макрона ТАСС.

Французский лидер добавил, что соберет их и примет решения на этот счет на текущей неделе.

В акциях протеста, которые прошли в Париже 24 ноября, приняли участие 8 тыс. человек, из которых 5 тыс. собрались на Елисейских Полях. 

9 декабря министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что полиция задержала 1723 «желтых жилета» в ходе субботней акции протеста 8 декабря.

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