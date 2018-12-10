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Песков назвал клеветой заявления о «причастности» РФ к протестам во Франции

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier TPX
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что заявления о якобы причастности России к протестам во Франции являются ничем иным как клеветой. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 10 декабря.

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«Мы не вмешивались и не вмешиваемся в развитие других стран, в том числе и Франции. Мы с уважением относимся к суверенитету Франции», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что изначально речь шла не о причастности России к протестам, а о возможном вмешательстве извне.

«Россию уже потом наши «друзья» стали укладывать в контекст», — добавил Песков.

Ранее 10 декабря глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности начал расследовать «причастность» России к организации протестов в стране. Он призвал дождаться итогов расследования и не стал обсуждать эту тему, «пока факты не будут установлены».

Накануне Россию в причастности к организации протестов обвинила Служба безопасности Украины (СБУ). В качестве «доказательства» они продемонстрировали фотографию из Парижа, где двое мужчин в желтых жилетах держат в руках флаг Донецкой Народной Республики (ДНР).

Позже один из мужчин по имени Ксавье Моро заявил, что вышел на протесты с флагом ДНР с целью продемонстрировать, как борьба против олигархии, проходящая в Париже, похожа на ту же борьбу, что ДНР ведет против олигархии Киева.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря сообщалось, что французские власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако не всех активистов это устроило, многие теперь требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона и правительства.

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