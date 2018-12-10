Прямой эфир

Макрон объявил во Франции чрезвычайное экономическое положение

0
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что фактически объявляет во Франции чрезвычайное экономическое положение. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает RT

«Я сегодня фактически объявляю о чрезвычайном экономическом положении в стране. Необходимо поддержать экономику, необходимо поддержать образование, ту молодежь, которая хочет учиться и жить свободными людьми», — сказал он.

Французский лидер потребовал от правительства и парламента перестроить свою работу. По его словам, с 2019 года минимальный размер оплаты труда во Франции возрастёт на €100.

«Минимальный размер оплаты труда вырастет на €100 в месяц, начиная с мая 2019 года. Кроме того, начиная с 2019 года не будут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные часы работы. Кроме того, будет установлена в конце года специальная премия для сотрудников, не облагаемая ни налогами, ни социальными платежами», — добавил он.

Кроме того, в ходе телеобращения Эммануэль Макрон осудил совершенные «желтыми жилетами» акты насилия в отношении полицейских и сообщил о выплате французам необлагаемой налогом новогодней премии.

В акциях протеста, которые прошли в Париже 24 ноября, приняли участие 8 тыс. человек, из которых 5 тыс. собрались на Елисейских Полях. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал насилие на протестах «желтых жилетов», поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.

9 декабря министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, чтополиция задержала 1723 «желтых жилета» в ходе субботней акции протеста 8 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о встрече Макрона с представителями профсоюзов Франции
Рейтинг Макрона обвалился до рекордного минимума

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017