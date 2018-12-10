Макрон объявил во Франции чрезвычайное экономическое положение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что фактически объявляет во Франции чрезвычайное экономическое положение. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает RT.

«Я сегодня фактически объявляю о чрезвычайном экономическом положении в стране. Необходимо поддержать экономику, необходимо поддержать образование, ту молодежь, которая хочет учиться и жить свободными людьми», — сказал он.

Французский лидер потребовал от правительства и парламента перестроить свою работу. По его словам, с 2019 года минимальный размер оплаты труда во Франции возрастёт на €100.

«Минимальный размер оплаты труда вырастет на €100 в месяц, начиная с мая 2019 года. Кроме того, начиная с 2019 года не будут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные часы работы. Кроме того, будет установлена в конце года специальная премия для сотрудников, не облагаемая ни налогами, ни социальными платежами», — добавил он.

Кроме того, в ходе телеобращения Эммануэль Макрон осудил совершенные «желтыми жилетами» акты насилия в отношении полицейских и сообщил о выплате французам необлагаемой налогом новогодней премии.

В акциях протеста, которые прошли в Париже 24 ноября, приняли участие 8 тыс. человек, из которых 5 тыс. собрались на Елисейских Полях. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал насилие на протестах «желтых жилетов», поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.

9 декабря министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, чтополиция задержала 1723 «желтых жилета» в ходе субботней акции протеста 8 декабря.