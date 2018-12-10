Макрон осудил акты насилия протестантов в отношении полицейских

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил совершенные «желтыми жилетами» акты насилия в отношении полицейских. Гнев не оправдывает атаки на правоохранителей, отметил он в понедельник, 10 декабря, в телевизионном обращении к нации.

Как отмечает ТАСС, Макрон заявил об увеличении минимальной зарплаты в стране на 100 евро. «Минимальная зарплата повысится с 2019 года на 100 евро в месяц», — пообещал он.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.

В Париже в акциях протеста, которые прошли 24 ноября, приняли участие 8 тыс. человек, из которых 5 тыс. собрались на Елисейских Полях. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал насилие на протестах «желтых жилетов», поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.

9 декабря министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что полиция задержала 1723 «желтых жилета» в ходе субботней акции протеста 8 декабря.